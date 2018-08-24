Президент подякував українцям за те, що "вистояли у лихоліття"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко подякував українцям за те, що вдалося вистояти у нелегкі часи. Про це Глава держави сьогодні заявив під час участі у святкуванні 27-ї річниці Незалежності України на Хрещатику у Києві, передає кореспондент УНН.
“Подяка кожному українцю за те, що ми з вами вистояли. І не просто вижили в лихоліття, але й наростили міцні м’язи. Стали сильнішими, впевненими в собі, у власних можливостях. На майбутні роки і десятиліття заклали основу для руху вперед з чіткими стратегічними орієнтирами на Європейський Союз і орієнтирами на НАТО”, — заявив Президент.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко попросив вибачення за обіцянку, що АТО триватиме години, яку не виповнив.