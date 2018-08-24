Президент поблагодарил украинцев за то, что "выстояли в тяжелые времена"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за то, что удалось выстоять в нелегкие времена. Об этом Глава государства сегодня заявил во время участия в праздновании 27-й годовщины Независимости Украины на Крещатике в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Благодарность каждом украинцу за то, что мы с вами выстояли. И не просто выжили в тяжелые времена, но и нарастили крепкие мышцы. Стали сильнее, уверенными в себе, в собственных возможностях. На будущие годы и десятилетия заложили основу для движения вперед с четкими стратегическими ориентирами на Европейский Союз и ориентирами на НАТО", - заявил Президент.
Как сообщал УНН, П.Порошенко попросил прощения за обещание, что АТО продлится часы, которое не исполнил.