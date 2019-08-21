Президент подав на розгляд Кабміну кандидатури ще трьох голів ОДА

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Кабінету міністра подання про призначення ще трьох голів обласних державних адміністрацій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав віцепрем’єр-міністр Павло Розенко, передає УНН.

За повідомленням Розенка мова йде про:

Кандидатуру Володимира Скальського на посаду голови Вінницької ОДА;
Віталія Туринка на посаду голови Запорізької ОДА;
Віталя Коваля на посаду Рівненської ОДА.

“Вкотре наголошую: при поданні зазначених кандидатів були порушені проголошені раніше самим же Президентом принципи”, — написав Розенко.

Він пояснив, що не було проведено жодних відкритих конкурсів для обрання кандидатів.

Нагадаємо, з початку каденції Зеленський призначив нових керівників обладміністрацій у Миколаєвській (Віталій Бунечко), Івано-Франківській (Денис Шмигаль), Черкаській (Ігор Шевченко), Херсонській (Юрій Гусєв), Київській (Михайло бно-Айріян), Донецькій (Віталій Комарницький), Закарпатській (Ігор Бондаренко), Львівській (Маркіян Мальський), Луганській (Павло Кириленко) областях.

Українські Національні Новини

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