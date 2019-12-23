Прем'єр Австралії вибачився за відсутність у країні під час пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На тлі масштабних лісових пожеж в Австралії прем'єр-міністр Скотт Моррісон вибачився, що в цей час перебував з родиною у відпустці на Гаваях. Він відкинув критику щодо недостатніх зусиль в боротьбі зі змінами клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AP.
В Австралії у штатах Новий Південний Уельс, Вікторія та Південна Австралія у неділю, 22 грудня, тривають масштабні лісові пожежі. Внаслідок них загинули вже двоє пожежників-добровольців.
Через сильний вітер лише тільки в Новому Південному Уельсі було зафіксовано понад 100 осередків вогню, повідомили в пожежній службі. За останні чотири дні вогонь зруйнував десятки будинків, на горі Госперс полум'ям охоплено близько 460 тисяч гектарів.
Тим часом прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон вибачився за те, що під час стихійного лиха перебував з родиною у відпустці на Гаваях. Він перервав відпочинок через незадоволеність громадськості та повернувся додому в суботу. "Якби можна було повернути час назад… ми могли б прийняти інші рішення. Я впевнений, що австралійці справедливі і розуміють, що коли ви даєте обіцянку своїм дітям, то треба її дотримуватися. Але як у прем'єр-міністра у вас є інші обов'язки, і я приймаю це і приймаю критику", - заявив він у розмові з журналістами під час відвідування пожежної служби у Сіднеї.
Нагадаємо, в Австралії лісова пожежа знищила місто біля Сіднея.