Прем'єр Австралії вибачився за відсутність у країні під час пожеж

КИЇВ. 23 грудня. УНН. На тлі масштабних лісових пожеж в Австралії прем'єр-міністр Скотт Моррісон вибачився, що в цей час перебував з родиною у відпустці на Гаваях. Він відкинув критику щодо недостатніх зусиль в боротьбі зі змінами клімату. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і AP.