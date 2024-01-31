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Шмигаль обговорив з послами G7 продовження фінансової підтримки та економічні реформи

Шмигаль обговорив з послами G7 продовження фінансової підтримки та економічні реформи

Київ • УНН

 • 33942 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив продовження фінансової підтримки з боку країн G7 та посилення економічної стійкості України під час зустрічі з їхніми послами.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із послави Великої Сімки продовження фінансової підтримки нашої держави та посилення економічної стійкості України. Про результати зустрічі повідомив політик у своєму телеграм-каналі, передає УНН.

Продуктивна зустріч з послами країн G7. Обговорили продовження безперебійної фінансової підтримки України. Це життєво необхідно для збереження макроекономічної ситуації.

– написав Шмигаль.

Деталі

Шмигаль також подякував Японії за успішне головування в G7, сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку нашої держави. А також привітав із початком головування Італію.

Український прем’єр висловив сподівання на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами Групи семи.

Крім того, зі свого боку український Уряд пообіцяв подальше впровадження реформ, що необхідні для посилення економічної стійкості.

Обговорили реалізацію реформ: Шмигаль зустрівся з Нуланд31.01.24, 18:32 • 29008 переглядiв

Додатково

Цього ж дня посол Італії П’єр Франческо Дзадзо зустрівся із представниками українського МВС та ДСНС.  Дзадзо запевнив учасників зустрічі, що питання підтримки України залишається пріоритетним, зокрема й під час головування Італії у G7.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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