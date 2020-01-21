Повідомлено про підозру 16 учасникам "Самооборони Криму"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. За останні три місяці повідомлено про підозру 16 учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Криму". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"За останні три місяці під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим повідомлено про підозру 16 учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Криму" за ознаками злочину передбаченого ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань)", - йдеться в повідомленні.
Також, загалом, прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та Севастополі встановили понад 1300 осіб, які брали участь у діяльності зазначеного формування, з яких 217 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
Нагадаємо, Херсонський міський суд Херсонської області арештував з альтернативою внесення застави у 168 тис. гривень, учасника незаконного збройного формування “Самооборона Крыма”, який перебував у розшуку.