Сообщено о подозрении 16 участникам "Самообороны Крыма"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. За последние три месяца сообщено о подозрении 16 участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.
"За последние три месяца под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым сообщено о подозрении 16 участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" по признакам преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований)", - говорится в сообщении.
Также, в общем, прокуратура автономии совместно с ГУНП в АР Крым и Севастополе установили более 1300 человек, которые участвовали в деятельности указанного формирования, из которых 217 лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Напомним, Херсонский городской суд Херсонской области арестовал с альтернативой внесения залога в 168 тыс. гривен, участника незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", который находился в розыске.