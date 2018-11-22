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Посол Канади про Маркарову, зброю та побитих журналістів

Київ • УНН

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Посол Канади в Україні Роман Ващук дав бліц-інтерв’ю кореспонденту УНН, де розповів про зброю, побитих журналістів та призначення Оксани Маркарової на пост Міністра фінансів. 

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Призначення Оксани Маркарової на пост Міністра фінансів є позитивним кроком до вирівнювання гендерного балансу в Кабінеті Міністрів України. З такою точкою зору погодився посол Канади в Україні Роман Ващук під час бліц-інтерв’ю УНН.

- Сьогодні Верховна Рада України має призначити Оксану Маркарову міністром фінансів України. Чи можна вважати таке призначення позитивним кроком до вирівнювання гендерного балансу в Кабінеті Міністрів України?

- Я думаю, безумовно. Вона не є першою жінкою-міністром фінансів в Україні, вона працювала до речі з першою жінкою-міністром фінансів Наталею Яреско, і тепер вона продовжує цю справу, тож я вітаю її, передусім, як фінансового професіонала, а вже потім – (вітаю) вирівнювання гендерного балансу хоч трохи. Він, скажімо, не зовсім 50 на 50, і це – дуже позитивний побічний ефект. Я думаю, тут ще є поле до розвитку.

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- Минулого тижня канадському журналісту Майклу Колборну, який був присутній на акції в підтримку трансгендерних людей в Києві, під час конфлікту влучили в обличчя і розбили окуляри. Чи ви задоволені реакцією поліції? Ви тоді прокоментували, що чекаєте на реакцію поліції. Реакція була – правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею "хуліганство". Чи ви задоволені тепер? Не знаєте, як самопочуття пана Колборна?

- Стан його - тут не треба сильно драматизувати. Його вдарили, але він не звертався по медичну допомогу. Ми запропонували консульську допомогу, він нею на той момент не скористався. Ми ще з ним поговорили, отримали його бачення справи, і також я мав розмову з київською поліцією. Тут, я думаю, потрібна була краща підготовка зі сторони поліції до можливості правоекстремістських нападів, щоб це не відбулось коштом тих людей, які хотіли висловлювати свою позицію.

Але це все треба бачити в ширшому контексті подій. Маю на увазі, минулого тижня були перші збори асоціації жінок правоохоронних органів, сьогодні ще одна кампанія. Звичайно, один такий дуже візуальний елемент привертає до себе увагу, але я хотів би також наголосити на цілому ряді широкомасштабних позитивних змін, які одночасно відбуваються.

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Що ми бачили, якщо йдеться, зокрема, про (заходи на підтримку) сексуальних меншин: коли поліція далеко наперед готується і виставляє великий свій контингент, тоді події відбуваються більш-менш спокійно, без проблем. Коли менші масштаби, немає цього періоду і відповідної підготовки як з одної сторони, так і з іншої, тоді, на жаль, правоекстремістська стихія може задавати тон. Я вважаю, що це не правильно. Виключне право на насильство на вулиці, так би сказати, монополію, повинна мати поліція. Це є дефініція сильної держави.

- Минулого тижня Представники української парламентської делегації у ПА НАТО зустрілись зі співголовою групи дружби Канада — Україна, політиком Борисом Вжизневським, який очолює й канадську парламентську делегацію в Асамблеї, а також Президентом Конгресу Українців Канади. Українська сторона запросила канадських друзів відвідати Україну наступного року для спостереження за президентськими виборами. Чи буде Канада брати участь у спостереженні за виборами в Україні?

- Так. Точна форма і масштаби ще плануються, але, безумовно, буде значна присутність канадських спостерігачів.

- А за чиї кошти будуть відправлені спостерігачі?

- Канади.

- Радник посольства Канади в Україні, начальник відділу зовнішньої політики та дипломатії Руслан Кац нещодавно заявив, що українські компанії ведуть перемовини з канадськими підприємствами щодо придбання легкої зброї. Чи відомо вам про які компанії, яку зброю і яку суму грошей йде мова?

- Один контракт вже відомий, про нього і в канадських медіа говорили і писали – це PGW, снайперські рушниці, постачання. Контракт вже підписаний і здійснюється. Про подальше... контракти люблять тишу, поки вони не здійснюються.

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- Чи має Канада альтернативу Джавелінам?

- Ні, своїх ми не маємо. Хто має альтернативи Джавелінів, то це Україна, яка виробляє "Стугну-П".

- Вчора Британія заявила, що збільшить військову присутність в Україні. Міністр оборони заявив, що корабель Королівського флоту, HMS Echo, буде розміщений у Чорному морі в 2019 році. Крім того, у міністерстві повідомили, що Британія долучиться до майбутніх американсько-українських військових морських навчань Sea Breeze наступного року. Чи розглядає Канада можливість збільшити військову присутність в Україні? Чи розглядаєте можливість взяти участь в Sea Breeze?

- Наша присутність в Україні дотепер була сухопутною, ми обговорюємо наразі формат нашої праці від 2019 року. Щось передбачати трохи зарано, але я думаю, він буде принаймні не меншим ніж є тепер.

- На сьогоднішній день, кількісно, якою є військова присутність Канади в Україні?

- Двісті. З нами також працюють військовослужбовці Данії та Швеції, тож разом – приблизно 220-225. Наші масштаби – це відносно великий контингент, він більш-менш співставляється з американським за розміром. 

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