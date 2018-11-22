Посол Канады о Маркаровой, оружии и избитых журналистах

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Назначение Оксаны Маркаровой на пост министра финансов является положительным шагом к выравниванию гендерного баланса в Кабинете Министров Украины. С такой точкой зрения согласился посол Канады в Украине Роман Ващук во время блиц-интервью УНН.

- Сегодня Верховная Рада Украины планирует назначить Оксану Маркарову министром финансов Украины. Можно ли считать такое назначение положительным шагом к выравниванию гендерного баланса в Кабинете Министров Украины?

- Я думаю, безусловно. Она не является первой женщиной-министром финансов в Украине, она работала кстати с первой женщиной-министром финансов Натальей Яреско, и теперь она продолжает это дело, и я поздравляю ее прежде всего как финансового профессионала, а уже потом - (поздравляю) выравнивание гендерного баланса хоть немного. Он, скажем, не совсем 50 на 50, и это - очень положительный побочный эффект. Я думаю, здесь еще есть поле к развитию.



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- На прошлой неделе канадскому журналисту Майклу Колборну, который присутствовал на акции в поддержку трансгендерных людей в Киеве, во время конфликта попали в лицо и разбили очки. Довольны ли вы реакцией полиции? Вы тогда прокомментировали, что ждете реакции полиции. Реакция была - правоохранители возбудили уголовное дело по статье "хулиганство". Довольны ли вы теперь? Не знаете, как самочувствие господина Колборна?



- Состояние его - здесь не надо сильно драматизировать. Его ударили, но он не обращался за медицинской помощью. Мы предложили консульскую помощь, он ею на тот момент не воспользовался. Мы еще с ним поговорили, получили его видение дела, и также я имел разговор с киевской полицией. Здесь, я думаю, нужна была лучшая подготовка со стороны полиции к возможности правоэкстремистских нападений, чтобы это не произошло за счет тех людей, которые хотели выражать свою позицию.



Но это все надо видеть в более широком контексте событий. Имею в виду, на прошлой неделе были первые сборы ассоциации женщин правоохранительных органов, сегодня еще одна кампания. Конечно, один такой очень визуальный элемент привлекает к себе внимание, но я хотел бы также подчеркнуть целый ряд широкомасштабных позитивных изменений, которые одновременно происходят.



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Что мы видели, если речь идет, в частности, о (мероприятиях в поддержку) сексуальных меньшинств когда полиция заранее готовится и выставляет большой свой контингент, тогда события происходят более или менее спокойно, без проблем. Когда меньшие масштабы, нет этого периода и соответствующей подготовки как с одной стороны, так и с другой, тогда, к сожалению, правоэкстремистская стихия может задавать тон. Я считаю, что это неправильно. Исключительное право на насилие на улице, так сказать, монополию, должна иметь полиция. Это дефиниция сильного государства.



- На прошлой неделе представители украинской парламентской делегации в ПА НАТО встретились с сопредседателем группы дружбы Канада - Украина, политиком Борисом Вжизневським, который возглавляет и канадскую парламентскую делегацию в Ассамблее, а также Президентом Конгресса Украинцев в Канаде. Украинская сторона пригласила канадских друзей посетить Украину в следующем году для наблюдения за президентскими выборами. Будет ли Канада участвовать в наблюдении за выборами в Украине?



- Да. Точная форма и масштабы еще планируются, но, безусловно, будет значительное присутствие канадских наблюдателей.



- А за чей счет будут отправлены наблюдатели?



- Канады.



- Советник посольства Канады в Украине, начальник отдела внешней политики и дипломатии Руслан Кац недавно заявил, что украинские компании ведут переговоры с канадскими предприятиями по приобретению легкого оружия. Известно ли вам о каких компаниях, оружии и какую сумму денег идет речь?



- Один контракт уже известен, о нем и в канадских СМИ говорили и писали - это PGW, снайперские винтовки, снабжение. Контракт уже подписан и осуществляется. О дальнейшем ... контракты любят тишину, пока они не осуществляются.



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- Имеет ли Канада альтернативу Джавелин?



- Нет, своих мы не имеем. У кого есть альтернатива Джавелин, так это у Украины, которая производит "Стугна-П".



- Вчера Великобритания заявила, что увеличит военное присутствие в Украине. Министр обороны заявил, что корабль Королевского флота, HMS Echo, будет размещен в Черном море в 2019 году. Кроме того, в министерстве сообщили, что Британия присоединится к будущим американо-украинским военным морским учениям Sea Breeze следующего года. Рассматривает ли Канада возможность увеличить военное присутствие в Украине? Рассматриваете возможность принять участие в Sea Breeze?



- Наше присутствие в Украине до сих пор было сухопутным, мы обсуждаем сейчас формат нашей работы с 2019 года. Что-то предсказывать рановато, но я думаю, он будет по крайней мере не меньше, чем теперь.



- На сегодняшний день, количественно, каково военное присутствие Канады в Украине?



- Двести. С нами также работают военнослужащие Дании и Швеции, поэтому вместе - примерно 220-225. Наши масштабы - это относительно большой контингент, он более или менее сопоставляется с американским по размеру.



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