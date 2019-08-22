Посилення цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до зупинки Слов'янської ТЕС - "Донбасенерго"

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Можливий перегляд цінових обмежень на ринку електроенергії призведе до вимушеної зупинки Слов’янської ТЕС, і 15 тисяч жителів прифронтовій Миколаївки залишаться без опалення. Про це заявив комерційний директор ПАТ “Донбасенерго” Олег Ларіонов з приводу ініціативи Офісу президента змінити цінові обмеження (price caps) на ринку “на добу вперед” і внутрисуточном ринку, передає УНН з посиланням на сайт ПАТ “Донбасенерго”.