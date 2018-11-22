Порошенко: немає аргументів не голосувати за зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний у тому, що парламент підтримає у першому читанні законопроект про зміни до Конституції до курсу України до ЄС і НАТО. Про це він сьогодні заявив під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно закріплення курсу на ЄС та НАТО, передає кореспондент УНН.
“Я не маю жодних сумнівів, що зараз Верховна Рада у першому читанні точно підтримає законопроект змін до Конституції. Вони силою Основного Закону зобов’яжуть будь-яку українську владу і всі її гілки працювати, щоб забезпечити вступ України до ЄС та НАТО. Я не бачу аргументів не голосувати. Не розумію цих аргументів і не сприймаю їх” — наголосив Президент.
Нагадаємо, Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту про зміни до Конституції щодо закріплення членства у ЄС і НАТО.
Сьогодні, 22 листопада, Конституційний суд України визнав, що законопроект про внесення змін до Конституції стосовно стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО відповідає вимогам Основного Закону.
20 вересня Верховна Рада підтримала та направила на висновок Конституційного суду проект закону про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору (НАТО). Наприкінці вересня Конституційний суд України отримав звернення парламенту.