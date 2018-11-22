Порошенко: немає аргументів не голосувати за зміни до Конституції щодо ЄС і НАТО

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко переконаний у тому, що парламент підтримає у першому читанні законопроект про зміни до Конституції до курсу України до ЄС і НАТО. Про це він сьогодні заявив під час виступу у Верховній Раді перед голосуванням за законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно закріплення курсу на ЄС та НАТО, передає кореспондент УНН.