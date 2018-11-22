Порошенко: нет аргументов не голосовать за изменения в Конституцию по ЕС и НАТО

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что парламент поддержит в первом чтении законопроект об изменениях в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО. Об этом он сегодня заявил во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса на ЕС и НАТО, передает корреспондент УНН.