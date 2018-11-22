Порошенко: нет аргументов не голосовать за изменения в Конституцию по ЕС и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что парламент поддержит в первом чтении законопроект об изменениях в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО. Об этом он сегодня заявил во время выступления в Верховной Раде перед голосованием за законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно закрепления курса на ЕС и НАТО, передает корреспондент УНН.
"У меня нет никаких сомнений, что сейчас Верховная Рада в первом чтении точно поддержит законопроект изменений в Конституцию. Они силой Основного Закона обяжут любую украинскую власть и все ее ветви работать, чтобы обеспечить вступление Украины в ЕС и НАТО. Я не вижу аргументов не голосовать. Не понимаю этих аргументов и не воспринимаю их", - отметил Президент.
Напомним, Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию относительно закрепления членства в ЕС и НАТО.
Сегодня, 22 ноября, Конституционный суд Украины признал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО отвечает требованиям Основного Закона.
20 сентября Верховная Рада поддержала направила на заключение Конституционного суда проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО). В конце сентября Конституционный суд Украины получил обращение парламента.