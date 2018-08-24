Порошенко: наше покоління зобов’язане розірвати історичне коло залежності від РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Перед нашим поколінням постало завдання розірвати “фатальне історичне коло” залежності від Росії. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу на честь Дня Незалежності України, передає УНН.
“Перед нашим поколінням постало завдання розірвати фатальне історичне коло — зробити так, щоб українська незалежність, як раніше, не вимірювалась місяцями чи роками, а потім і довгими десятиліттями бездержавності не оплакувати втрату, не аналізувати причин чергової поразки”, — заявив Порошенко.
Як повідомляв УНН, раніше Президент заявив, що на Донбасі триває повномасштабна російсько-українська війна.