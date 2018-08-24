Порошенко: наше поколение обязано разорвать исторический круг зависимости от РФ

“Перед нашим поколением стоит задача разорвать роковой исторический круг — сделать так, чтобы украинская независимость, как прежде, не измерялась месяцами или годами, а потом и долгими десятилетиями безгосударственности не оплакивать потери, не анализировать причин очередного поражения”, — заявил Порошенко.

Как сообщал УНН, ранее Президент заявил, что на Донбассе продолжается полномасштабная российско-украинская война.