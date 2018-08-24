Порошенко: наше поколение обязано разорвать исторический круг зависимости от РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Перед нашим поколением стоит задача разорвать "роковой исторический круг" зависимости от России. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко во время выступления в честь Дня Независимости Украины, передает УНН.
“Перед нашим поколением стоит задача разорвать роковой исторический круг — сделать так, чтобы украинская независимость, как прежде, не измерялась месяцами или годами, а потом и долгими десятилетиями безгосударственности не оплакивать потери, не анализировать причин очередного поражения”, — заявил Порошенко.
Как сообщал УНН, ранее Президент заявил, что на Донбассе продолжается полномасштабная российско-украинская война.