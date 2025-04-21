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Понад третина боїв сьогодні сконцентрована на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

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За даними Генштабу ЗСУ на 16:00, загалом з початку доби відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільша активність ворога зафіксована на Покровському напрямку, де сталося 22 бої.

Понад третина боїв сьогодні сконцентрована на Покровському напрямку - Генштаб

Понад третина з 56 боїв сьогодні на фронті сталася на Покровському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 56

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів, як вказано, постраждали громади населених пунктів Заріччя, Тимоновичі, Хрінівка, Красний Хутір Чернігівської області; Миропільське, Заруцьке, Соснівка, Проходи, Петрушівка, Студенок, Кучерівка, Малушине, Бобилівка, Біла Береза Сумської області; також авіація противника завдала ударів по районах неселених пунктів Мар’їне, Краснопілля, Високе, Мала Рибиця, Миропільське, Проходи, Степок Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців у районах населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просуватися вперед у напрямку Маркового, отримав відсіч.

На Торецькому напрямку ворог намагається вклинитися в нашу оборону в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Дві атаки тривають, п’ять штурмових дій загарбників наші захисники вже відбили.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 22 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке. Сили оборони стримують натиск та відбили дев’ять атак, 13 боєзіткнень ще тривають. Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Олександрополю, Покровську, Новопавлівці та Муравці.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили 11 штурмових дій ворожих військ. Противник намагався просуватися в районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Розливу, ще одне боєзіткнення триває. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Дачне.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Малинівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в районі Степового. Під авіаударами опинилися Щербаки, Новояковлівка та Степногірськ.

На Придніпровському напрямку ворог проводив одну наступальну дію -успіху не мав.

На Харківському, Куп’янському, Сіверському та Гуляйпільському напрямках на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

"У Курській області українські воїни за сьогодні відбивали п’ять ворожих атак, дві з яких ще тривають. Авіація загарбників завдала 16 ударів, скинувши при цьому 21 КАБ. Крім того, ворог здійснив понад 130 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - повідомили у зведенні.

"Великоднє перемир'я": за добу 96 боїв, найбільше на Покровському напрямку - карта від Генштабу21.04.25, 08:42 • 3196 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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