Более трети боев сегодня сконцентрированы на Покровском направлении - Генштаб

$41.400.01
47.030.02
ukenru
Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив
14:32 • 162 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

13:43 • 984 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
13:37 • 4244 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
13:18 • 11490 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
13:11 • 11644 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Эксклюзив
12:22 • 13734 просмотра

В Госцентре занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы

10:05 • 45492 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

Эксклюзив
09:18 • 35671 просмотра

Сладости в детском рационе: педиатр объяснила, когда можно и сколько

08:55 • 50192 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

Эксклюзив
21 апреля, 06:59 • 30158 просмотра

Пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата в Днепропетровской области: он задержан

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2.5м/с
22%
748 мм
Популярные новости

Король Карл и королева Камилла посетили пасхальную службу в Виндзоре вместе с членами королевской семьи

21 апреля, 07:34 • 34532 просмотра

Умер Папа Франциск

21 апреля, 07:57 • 30573 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 27877 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 22389 просмотра

Китай ввел санкции против членов Конгресса США - Reuters

10:09 • 35014 просмотра
публикации

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой
Эксклюзив

14:32 • 162 просмотра

Apple в тени: как серый рынок техники бьет по бюджету Украины, ЕС и США

14:13 • 1790 просмотра

Що зробити на городі в травні: справи, які не можна упустити

12:52 • 11478 просмотра

Кто сядет на Святой Престол после Папы Франциска: главные претенденты и правила выборов

10:05 • 45492 просмотра

Каким был Папа Франциск и что говорил об Украине

08:55 • 50192 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Дональд Трамп

Виктор Орбан

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Хейли Бибер поделилась трогательными фото с сыном Джеком на Пасху

13:36 • 3534 просмотра

Похитили украшения на €10 млн: "дедушки"-грабители Ким Кардашьян предстанут перед судом

12:58 • 7696 просмотра

Джон Сина превзошел всех на Рестлмании: 17-й титул чемпиона

12:03 • 6580 просмотра

Фанаты снова обеспокоены состоянием Джастина Бибера после странного поведения на вечеринке Coachella

09:54 • 22478 просмотра

Кристен Стюарт связала себя узами брака с невестой Дилан Майер: церемония состоялась в Лос-Анджелесе

08:54 • 27967 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

Таймс

ТикТок

Financial Times

Более трети боев сегодня сконцентрированы на Покровском направлении - Генштаб

Киев • УНН

 • 694 просмотра

По данным Генштаба ВСУ на 16:00, всего с начала суток произошло 56 боевых столкновений. Наибольшая активность врага зафиксирована на Покровском направлении, где произошло 22 боя.

Более трети боев сегодня сконцентрированы на Покровском направлении - Генштаб

Более трети из 56 боев сегодня на фронте произошло на Покровском направлении, сообщили в сводке на 16 часов в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 56

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали громады населенных пунктов Заречье, Тимоновичи, Хреновка, Красный Хутор Черниговской области; Миропольское, Заруцкое, Сосновка, Проходы, Петрушовка, Студенок, Кучеровка, Малушино, Бобылевка, Белая Береза Сумской области; также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Марьино, Краснополье, Высокое, Малая Рыбица, Миропольское, Проходы, Степок Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодцы, Торское. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвигаться вперед в направлении Маркового, получил отпор.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются, пять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак, 13 боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Вольного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива, еще одно боестолкновение продолжается. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбивают атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие - успеха не имел.

На Харьковском, Купянском, Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

"В Курской области украинские воины за сегодня отбивали пять вражеских атак, две из которых еще продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 16 ударов, сбросив при этом 21 КАБ. Кроме того, враг совершил более 130 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сообщили в сводке.

"Пасхальное перемирие": за сутки 96 боев, больше всего на Покровском направлении - карта от Генштаба21.04.25, 08:42 • 3182 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$65.80
Bitcoin
$87,046.40
S&P 500
$5,190.75
Tesla
$225.74
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,433.10
Ethereum
$1,609.77