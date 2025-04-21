Более трети боев сегодня сконцентрированы на Покровском направлении - Генштаб

Более трети из 56 боев сегодня на фронте произошло на Покровском направлении, сообщили в сводке на 16 часов в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 56 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов, как указано, пострадали громады населенных пунктов Заречье, Тимоновичи, Хреновка, Красный Хутор Черниговской области; Миропольское, Заруцкое, Сосновка, Проходы, Петрушовка, Студенок, Кучеровка, Малушино, Бобылевка, Белая Береза Сумской области; также авиация противника нанесла удары по районам населенных пунктов Марьино, Краснополье, Высокое, Малая Рыбица, Миропольское, Проходы, Степок Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила семь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Новое, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодцы, Торское. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском направлении враг один раз пытался продвигаться вперед в направлении Маркового, получил отпор.

На Торецком направлении враг пытается вклиниться в нашу оборону в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Две атаки продолжаются, пять штурмовых действий захватчиков наши защитники уже отбили.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое. Силы обороны сдерживают натиск и отбили девять атак, 13 боестолкновений еще продолжаются. Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 11 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытался продвигаться в районах Константинополя, Вольного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива, еще одно боестолкновение продолжается. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбивают атаку противника в районе Степного. Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковлевка и Степногорск.

На Приднепровском направлении враг проводил одно наступательное действие - успеха не имел.

На Харьковском, Купянском, Северском и Гуляйпольском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

"В Курской области украинские воины за сегодня отбивали пять вражеских атак, две из которых еще продолжаются. Авиация захватчиков нанесла 16 ударов, сбросив при этом 21 КАБ. Кроме того, враг совершил более 130 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - сообщили в сводке.

"Пасхальное перемирие": за сутки 96 боев, больше всего на Покровском направлении - карта от Генштаба