Понад 2 тис. "бюджетників" вступили на магістратуру з права - МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. 13 серпня 2018 року понад 2 тис. вступників у магістратуру “Права” та “Міжнародного права” отримали рекомендації до зарахування на бюджет, розподілені за широким конкурсом. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, передає УНН.
“Вперше місця в магістратуру правничих спеціальностей були надані не в конкретні виші, а „підуть“ за кращими вступниками в обрані ними університети”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, рекомендації отримали 1 тис. 979 вступників у магістратуру “Права” та 69 — “Міжнародного права”. Їх списки будуть оприлюднені приймальними комісіями вишів, а також відповідну інформацію вже можна переглянути на сайті, заповнивши в формі запиту потрібні дані.
Рекомендовані до зарахування вступники мають виконати вимоги для зарахування та подати документи в університет до 18:00 суботи, 18 серпня, а саме зарахування відбуватиметься до 18:00 понеділка, 20 серпня.
Переведення на вакантні бюджетні місця проходитиме до 28 серпня.
Зазначимо, що конкурс на юридичні спеціальності традиційно високий. Цього року більше 5 тис. осіб не набрали пороговий бал для вступу на магістратуру з права.