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Более 2 тыс. "бюджетников" поступили на магистратуру по праву - МОН

Киев • УНН

 • 4376 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. 13 августа 2018 года более 2 тыс. абитуриентов на магистратуру “Права” и “Международного права” получили рекомендации к зачислению на бюджет, распределенные по широкому конкурсу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает УНН.

Более 2 тыс. "бюджетников" поступили на магистратуру по праву - МОН

“Впервые места в магистратуру юридических специальностей были предоставлены не в конкретные вузы, а ”уйдут“ за лучшими поступающими в выбранные ими университеты”, — говорится в сообщении.

В частности, рекомендации получили 1 тыс. 979 поступающих на магистратуру “Права” и 69 — “Международного права”. Их списки будут обнародованы приемными комиссиями вузов, а также соответствующую информацию уже можно посмотреть на сайте, заполнив в форме запроса нужные данные.

Рекомендованные к зачислению абитуриенты должны выполнить требования для зачисления и подать документы в университет до 18:00 субботы, 18 августа, а само зачисление будет происходить до 18:00 понедельника, 20 августа.

Перевод на вакантные бюджетные места будет проходить до 28 августа.

Отметим, что конкурс на юридические специальности традиционно высокий. В этом году более 5 тыс. человек не набрали пороговый балл для поступления на магистратуру по праву.

Украинские Национальные Новости

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