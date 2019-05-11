Понад 180 країн уклали глобальний пакт із боротьби з пластиковим сміттям

Близько 1400 представників 187 країн світу ухвалили в Женеві угоду, що регулює глобальний експорт пластикового сміття. Документ був затверджений за підсумками консультацій, що тривали 12 днів і є доповненням до прийнятої в 1989 році Базельської конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів. Пакт не підписав найбільший у світі експортер пластикових відходів - Сполучені Штати.

Документ забезпечує можливість для країн, що розвиваються, відхиляти ввезення на їхню територію сміття з інших країн. Угода є обов'язковою для виконання, зазначив виконавчий секретар Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) Рольф Пайєт.

За даними ООН, у світовому океані зараз перебуває вже понад 100 мільйонів тонн пластикових відходів. При цьому щороку їхня кількість збільшується ще на приблизно вісім мільйонів тонн, повідомили присутні на конференції експерти.

Низка країн, зокрема, США і Канада, вже багато років вивозять пластикове сміття в азійські країни, стверджуючи, що його там належним чином переробляють.

"При цьому велика частина забруднених змішаних відходів не може бути перероблена і вивозиться на звалища, спалюється або знаходить шлях в океани", - заявила експертка екологічної організації IPEN Сара Броше.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав лідерів G7 оголосити війну пластику.