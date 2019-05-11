Более 180 стран заключили глобальный пакт по борьбе с пластиковым мусором
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Развитые страны Запада (страны ЕС и Канада) больше не смогут экспортировать загрязненные пластиковые отходы в Азию и Африку. Пакт 187 стран является обязательным к исполнению. США отказались от подписания документа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Около 1400 представителей 187 стран мира приняли в Женеве соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Документ был утвержден по итогам консультаций, продолжавшихся 12 дней и является дополнением к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов. Пакт не подписал крупнейший в мире экспортер пластиковых отходов - Соединенные Штаты.
Документ обеспечивает возможность для развивающихся стран, отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран. Соглашение является обязательным для исполнения, отметил исполнительный секретарь Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Рольф Пайет.
По данным ООН, в мировом океане сейчас находится уже более 100 миллионов тонн пластиковых отходов. При этом ежегодно их количество увеличивается еще примерно на восемь миллионов тонн, сообщили присутствующие на конференции эксперты.
Ряд стран, в частности США и Канада, уже много лет вывозят пластиковый мусор в азиатские страны, утверждая, что его там должным образом перерабатывают.
"При этом большая часть загрязненных смешанных отходов не может быть переработана и вывозится на свалки, сжигается или находит путь в океаны", - заявила експерт экологической организации IPEN Сара Броше.
Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G7 объявить войну пластика.