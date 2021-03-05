Помічниця голови ЦВК звільнилася після хвилі обурення її дописом у соцмережі про несправний вібратор

ukru
18 березня, 21:00 • 35904 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 76581 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 61611 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101598 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69947 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 98211 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116797 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144794 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184262 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312577 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104457 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102351 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 106215 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101608 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 98317 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 61649 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312568 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246482 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340130 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333554 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64954 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110293 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111066 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108020 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121449 перегляди
Актуальне
Помічниця голови ЦВК звільнилася після хвилі обурення її дописом у соцмережі про несправний вібратор

Помічниця голови ЦВК звільнилася після хвилі обурення її дописом у соцмережі про несправний вібратор

Київ • УНН

 • 25043 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Помічниця голови ЦВК, блогерка з псевдонімом Bad Mama, Анжела Єременко, яка відповідала за комунікаційну стратегію відомства заявила, що звільняється, щоб "залишатися вільною та відвести інфоатаки від збудованої нею команди". Про це розповідає українська служба ВВС, пише УНН.

Деталі

Усе почалося з того, що блогерка розповіла у соцмережі про подарунок від свого хлопця на День Святго Валентина - вібратор. Жінка поскаржилася, що покупка зіпсувала їй секс, тому що вібратор не ввімкнувся.

"Сатісфаєр видав дві вібрації, підморгнув червоним маячком і більше не подавав ознак життя. Сказати, що він зіпсував наш перший раз із ним - нічого не сказати. Ну, розряджений, подумала я, і відправила його на зарядку. Але і вона його не оживила", - написала Єременко.

Блогерка зазначила, що зрештою віднесла вібратора до сервісного центру.

"Мораль історії така: купуйте вібратори в нормальних магазинах, інакше оргазмів вам не побачити, як і мені", - зазначила Єременко.

Реакція

Під її дописом у мережі посипався шквал коментарів. Деякі користувачі проектували роботу жінки на її особисте життя. Водночас з'явилась і низка коментарів у її підтримку. Деякі користувачі рекомендували сексшопи та конкретні моделі вібраторів.

"Радниця голови ЦВК навіть гадки не має, наскільки вона примітивна. Якби в нормальній країні якась чиновниця дозволила б собі хоча б частку таких висловлювань, наступного дня її б уже звільнили", - йдеться в одному з коментарів.

"Ви серйозно? Радник ЦВК? Понабирали за оголошенням. Може, вам варто змінити роботу, поки не змусили змінити?" - прокоментував інший користувач мережі.

"Невже це реальність, в якій ми живемо? Ніби про зубну щітку пише. Якби моїй жінці був потрібен вібратор, я би впав у депресію. Чи хлопчина вигаданий?" - написав ще один небайдужий.

Втім деякі коментатори наголосили на нормальності і прийнятності писати про особисте життя в інтернеті.

"Почитав на свою голову коментарі. Скільки ж в нас людей, м'яко кажучи, агресивних консерваторів. Людина пише про своє особисте життя у своєму особистому блозі, а її за це гноблять. Яка вам різниця, чим і як займається людина в своїй особистій сфері. Ви, блін, дикі?" - йдеться в одному з постів на підтримку блогерки.

Розв'язка

4 лютого, через 2 дні після посту, який виявився для українських соцмереж скандальним, Анжелла Єременко заявила, що подала документи на звільнення.

"Мені 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, в моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу і питанню, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією... Я написала замальовку про несправний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я дніще, тому що я це написала, працюючи в ЦВК", - розповіла Єременко.

"Я звільнилася з ЦВК. По-перше, тому що бути відкритою і жартувати над тим, що я хочу - для мене важливіше будь-якої посади, тому ще в понеділок я написала заяву;) По-друге, тому що та команда комунікації, яку вдалося побудувати, повинна продовжити свою справу , не наражаючись ризиків нових вкидань і атак, а через мене це робити дуже легко. Новини в низькопробних ЗМІ живуть два дні, а наші реальні справи визначають те, чого ти вартий", - пояснила вона.

Жінка зазначила, що через розголос отримала новий справний вібратор і окремо звернулася до "консерваторів":

"Всім, кому пече почуття сорому, скажу, що сублімація в коментарях лише погіршує ситуацію, краще займіться сексом, це правда корисніше для здоров'я) і не важливо, це секс з собою або вашим партнером!".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79