Помічниця голови ЦВК звільнилася після хвилі обурення її дописом у соцмережі про несправний вібратор

Деталі

Усе почалося з того, що блогерка розповіла у соцмережі про подарунок від свого хлопця на День Святго Валентина - вібратор. Жінка поскаржилася, що покупка зіпсувала їй секс, тому що вібратор не ввімкнувся.

"Сатісфаєр видав дві вібрації, підморгнув червоним маячком і більше не подавав ознак життя. Сказати, що він зіпсував наш перший раз із ним - нічого не сказати. Ну, розряджений, подумала я, і відправила його на зарядку. Але і вона його не оживила", - написала Єременко.

Блогерка зазначила, що зрештою віднесла вібратора до сервісного центру.

"Мораль історії така: купуйте вібратори в нормальних магазинах, інакше оргазмів вам не побачити, як і мені", - зазначила Єременко.

Реакція

Під її дописом у мережі посипався шквал коментарів. Деякі користувачі проектували роботу жінки на її особисте життя. Водночас з'явилась і низка коментарів у її підтримку. Деякі користувачі рекомендували сексшопи та конкретні моделі вібраторів.

"Радниця голови ЦВК навіть гадки не має, наскільки вона примітивна. Якби в нормальній країні якась чиновниця дозволила б собі хоча б частку таких висловлювань, наступного дня її б уже звільнили", - йдеться в одному з коментарів.

"Ви серйозно? Радник ЦВК? Понабирали за оголошенням. Може, вам варто змінити роботу, поки не змусили змінити?" - прокоментував інший користувач мережі.

"Невже це реальність, в якій ми живемо? Ніби про зубну щітку пише. Якби моїй жінці був потрібен вібратор, я би впав у депресію. Чи хлопчина вигаданий?" - написав ще один небайдужий.

Втім деякі коментатори наголосили на нормальності і прийнятності писати про особисте життя в інтернеті.

"Почитав на свою голову коментарі. Скільки ж в нас людей, м'яко кажучи, агресивних консерваторів. Людина пише про своє особисте життя у своєму особистому блозі, а її за це гноблять. Яка вам різниця, чим і як займається людина в своїй особистій сфері. Ви, блін, дикі?" - йдеться в одному з постів на підтримку блогерки.

Розв'язка

4 лютого, через 2 дні після посту, який виявився для українських соцмереж скандальним, Анжелла Єременко заявила, що подала документи на звільнення.

"Мені 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, в моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу і питанню, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією... Я написала замальовку про несправний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я дніще, тому що я це написала, працюючи в ЦВК", - розповіла Єременко.

"Я звільнилася з ЦВК. По-перше, тому що бути відкритою і жартувати над тим, що я хочу - для мене важливіше будь-якої посади, тому ще в понеділок я написала заяву;) По-друге, тому що та команда комунікації, яку вдалося побудувати, повинна продовжити свою справу , не наражаючись ризиків нових вкидань і атак, а через мене це робити дуже легко. Новини в низькопробних ЗМІ живуть два дні, а наші реальні справи визначають те, чого ти вартий", - пояснила вона.

Жінка зазначила, що через розголос отримала новий справний вібратор і окремо звернулася до "консерваторів":

"Всім, кому пече почуття сорому, скажу, що сублімація в коментарях лише погіршує ситуацію, краще займіться сексом, це правда корисніше для здоров'я) і не важливо, це секс з собою або вашим партнером!".