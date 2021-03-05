Помічниця голови ЦВК звільнилася після хвилі обурення її дописом у соцмережі про несправний вібратор
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Помічниця голови ЦВК, блогерка з псевдонімом Bad Mama, Анжела Єременко, яка відповідала за комунікаційну стратегію відомства заявила, що звільняється, щоб "залишатися вільною та відвести інфоатаки від збудованої нею команди". Про це розповідає українська служба ВВС, пише УНН.
Деталі
Усе почалося з того, що блогерка розповіла у соцмережі про подарунок від свого хлопця на День Святго Валентина - вібратор. Жінка поскаржилася, що покупка зіпсувала їй секс, тому що вібратор не ввімкнувся.
"Сатісфаєр видав дві вібрації, підморгнув червоним маячком і більше не подавав ознак життя. Сказати, що він зіпсував наш перший раз із ним - нічого не сказати. Ну, розряджений, подумала я, і відправила його на зарядку. Але і вона його не оживила", - написала Єременко.
Блогерка зазначила, що зрештою віднесла вібратора до сервісного центру.
"Мораль історії така: купуйте вібратори в нормальних магазинах, інакше оргазмів вам не побачити, як і мені", - зазначила Єременко.
Реакція
Під її дописом у мережі посипався шквал коментарів. Деякі користувачі проектували роботу жінки на її особисте життя. Водночас з'явилась і низка коментарів у її підтримку. Деякі користувачі рекомендували сексшопи та конкретні моделі вібраторів.
"Радниця голови ЦВК навіть гадки не має, наскільки вона примітивна. Якби в нормальній країні якась чиновниця дозволила б собі хоча б частку таких висловлювань, наступного дня її б уже звільнили", - йдеться в одному з коментарів.
"Ви серйозно? Радник ЦВК? Понабирали за оголошенням. Може, вам варто змінити роботу, поки не змусили змінити?" - прокоментував інший користувач мережі.
"Невже це реальність, в якій ми живемо? Ніби про зубну щітку пише. Якби моїй жінці був потрібен вібратор, я би впав у депресію. Чи хлопчина вигаданий?" - написав ще один небайдужий.
Втім деякі коментатори наголосили на нормальності і прийнятності писати про особисте життя в інтернеті.
"Почитав на свою голову коментарі. Скільки ж в нас людей, м'яко кажучи, агресивних консерваторів. Людина пише про своє особисте життя у своєму особистому блозі, а її за це гноблять. Яка вам різниця, чим і як займається людина в своїй особистій сфері. Ви, блін, дикі?" - йдеться в одному з постів на підтримку блогерки.
Розв'язка
4 лютого, через 2 дні після посту, який виявився для українських соцмереж скандальним, Анжелла Єременко заявила, що подала документи на звільнення.
"Мені 30 років, у мене є дитина, я 6 років веду цей блог, в моїй книзі приблизно 25 сторінок присвячені темі сексу і питанню, чому наше суспільство жінку, яка відкрито говорить про свої бажання, називає повією... Я написала замальовку про несправний вібратор, і тепер у мене є сотня коментарів про те, яке я дніще, тому що я це написала, працюючи в ЦВК", - розповіла Єременко.
"Я звільнилася з ЦВК. По-перше, тому що бути відкритою і жартувати над тим, що я хочу - для мене важливіше будь-якої посади, тому ще в понеділок я написала заяву;) По-друге, тому що та команда комунікації, яку вдалося побудувати, повинна продовжити свою справу , не наражаючись ризиків нових вкидань і атак, а через мене це робити дуже легко. Новини в низькопробних ЗМІ живуть два дні, а наші реальні справи визначають те, чого ти вартий", - пояснила вона.
Жінка зазначила, що через розголос отримала новий справний вібратор і окремо звернулася до "консерваторів":
"Всім, кому пече почуття сорому, скажу, що сублімація в коментарях лише погіршує ситуацію, краще займіться сексом, це правда корисніше для здоров'я) і не важливо, це секс з собою або вашим партнером!".