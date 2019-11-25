Польща перевела з Великої Британії майже половину свого золотого запасу в країну
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Національний банк Польщі завершив процедуру переведення з Великої Британії близько 100 тонн золота республіки у власні сховища, що становить майже половину запасу країни. Про це повідомив в понеділок журналістам глава Нацбанку Адам Глапіньскій, пише УНН з посиланням на видання Rzeczpospolita.
“Ми завершили процедуру переведення нашого золота в країну, — сказав він. — Тепер у нас в резерві стільки золота, скільки у інших промислових і цивілізованих країн”. Золото було перевезено до Польщі на літаках з дотриманням необхідних заходів безпеки.
За словами Глапіньского, центробанк країни не буде користуватися своїм золотим запасом, розглядаючи його як резерв. Вартість перевезеного в республіку золота оцінюється в 18 млрд злотих (4,7 млрд доларів США).
У липні Національний банк Польщі інформував, що запаси золота в 2018-2019 роки зросли на 125,7 тонн до 228,6 тонн. Близько 100 тонн золота Польща має намір продовжувати зберігати у Великій Британії, незважаючи на майбутній вихід королівства з Євросоюзу.
Як писав УНН раніше, Польща повідомила Газпром про намір розірвати контракт на імпорт газу.