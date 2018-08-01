Поліція затримала двох гастролерів за розбійний напад у Києві

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Двох чоловіків, які скоїли розбійний напад у столиці, затримали на Хмельниччині. Про це повідомив відділ комунікації Національної поліції у м.Києві, передає УНН.

“Іноземці познайомилися з чоловіком у мережі Інтернет, а коли дізналися його адресу — навідалися в гості, зв’язали господаря і під погрозою ножа забрали техніку та гроші”, — йдеться у повідомленні.

Днями до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у квартиру чоловіка зайшли невідомі, зв’язали його та забрали речі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

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Примітно, що двоє іноземців познайомилися з потерпілим через мережу Інтернет і домовилися про зустріч. Зловмисники зайшли у його квартиру та, погрожуючи ножем, зв’язали чоловіка клейкою стрічкою. Потім забрали два ноутбуки, мобільний телефон, кошти у національній та іноземній валюті і втекли.

“Ми провели ряд оперативно-розшукових заходів, переглянули відео з камер спостереження, опитали свідків та очевидців події і встановили, що нападники покинули столицю автомобілем. Орієнтування про їхній розшук відразу розіслали по Україні. Завдяки допомозі колег із іншої області підозрюваних затримали на території Хмельниччини та доставили до Києва. Під час огляду автомобіля знайшли викрадені речі та частину грошей”, — повідомив начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко.

Нагадаємо, на Київщині група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала “викуп”.

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