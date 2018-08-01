Полиция задержала двух гастролеров за разбойное нападение в Киеве

“Иностранцы познакомились с мужчиной в сети Интернет, а когда узнали его адрес — наведались в гости, связали хозяина и под угрозой ножа отобрали технику и деньги”, — говорится в сообщении.

На днях в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что в квартиру мужчины проникли неизвестные, связали его и забрали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Операция “Мигрант” защитит украинский от иностранного криминала

Примечательно, что двое иностранцев познакомились с потерпевшим через Интернет и договорились о встрече. Злоумышленники зашли в его квартиру и, угрожая ножом, связали мужчину клейкой лентой. Потом отобрали два ноутбука, мобильный телефон, средства в национальной и иностранной валюте и скрылись.

“Мы провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, пересмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и очевидцев происшествия и установили, что нападавшие покинули столицу на автомобиле. Ориентировка об их розыске сразу разослали по Украине. Благодаря помощи коллег из другой области подозреваемых задержали на территории Хмельницкой области и доставили в Киев. Во время осмотра автомобиля нашли похищенные вещи и часть денег”, - сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

Напомним, в Киевской области группа рэкетиров горячим утюгом пытала предпринимателя и требовала “выкуп” .