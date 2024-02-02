Поліція Лондона розшукує чоловіка, який напав на жінку та її двох доньок, обливши їх кислотою
Київ • УНН
У Лондоні чоловік розпилив їдку речовину на жінку і двох її малолітніх дочок, серйозно поранивши їх, а також чотирьох перехожих, які намагалися допомогти. Поліція розшукує особу нападника.
В Лондоні чоловік серйозно поранив жінку та двох її доньок кислотою, потім нападник втік з місця події. Поліція Великої Британії розгоратає сили на повну потужність, щоб розшукати злодія, передає УНН із посиланням на BBC.
Деталі
У середу ввечері, 31 січня, на одній з вулиць у районі Клепхем, у південному Лондоні, Велика Британія, чоловік бризнув "їдкою речовиною" на жінку і двох її дочок. в районі Клепхем. В результаті нападу постраждали також четверо перехожих, які поспішили на допомогу жінці і дітям. П'ятеро поліцейських також отримали незначні травми від контакту з кислотою.
За даними поліції, зловмисник штовхнув дитину на землю, а потім облив їдкою рідиною 31-річну жінку і двох її дочок, восьми і трьох років. Трирічна дівчинка та її мати отримали настільки серйозні травми, "що у них залишаться шрами на все життя", підкреслив представник поліції.
Передумови нападу спочатку були незрозумілі. Однак слідчі припускають, що нападник і жінка були знайомі.
Особу нападника оголосила в четвер у другій половині дня. Згідно з інформацією лондонської поліції, це Абдул Езеді, 35-річний чоловік з Ньюкасла (північний схід Англії).
Нападника, який досі перебуває в розшуку, можна впізнати, згідно з заявою поліції, за "значними ушкодженнями правої частини обличчя". Поліція розгорнула масштабну операцію з пошуку підозрюваного.
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