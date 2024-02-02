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Поліція Лондона розшукує чоловіка, який напав на жінку та її двох доньок, обливши їх кислотою

Поліція Лондона розшукує чоловіка, який напав на жінку та її двох доньок, обливши їх кислотою

Київ • УНН

 • 21094 перегляди

У Лондоні чоловік розпилив їдку речовину на жінку і двох її малолітніх дочок, серйозно поранивши їх, а також чотирьох перехожих, які намагалися допомогти. Поліція розшукує особу нападника.

В Лондоні чоловік серйозно поранив жінку та двох її доньок кислотою, потім нападник втік з місця події. Поліція Великої Британії розгоратає сили на повну потужність, щоб розшукати злодія, передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

У середу ввечері, 31 січня, на одній з вулиць у районі Клепхем, у південному Лондоні, Велика Британія, чоловік бризнув "їдкою речовиною" на жінку і двох її дочок. в районі Клепхем. В результаті нападу постраждали також четверо перехожих, які поспішили на допомогу жінці і дітям. П'ятеро поліцейських також отримали незначні травми від контакту з кислотою.

За даними поліції, зловмисник штовхнув дитину на землю, а потім облив їдкою рідиною 31-річну жінку і двох її дочок, восьми і трьох років. Трирічна дівчинка та її мати отримали настільки серйозні травми, "що у них залишаться шрами на все життя", підкреслив представник поліції.

Передумови нападу спочатку були незрозумілі. Однак слідчі припускають, що нападник і жінка були знайомі.

Особу нападника оголосила в четвер у другій половині дня. Згідно з інформацією лондонської поліції, це Абдул Езеді, 35-річний чоловік з Ньюкасла (північний схід Англії).

Нападника, який досі перебуває в розшуку, можна впізнати, згідно з заявою поліції, за "значними ушкодженнями правої частини обличчя". Поліція розгорнула масштабну операцію з пошуку підозрюваного.

Нагадаємо

У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який завдав численних ножових поранень 11-річній дівчинці, що призвело до її смерті.

Поліція Південного Фултона штат Джорджія, США, повідомила про взяття під варту 19 людей, пов'язаних з можливим розслідуванням торгівлі людьми.

Також УНН повідомляв, що 58-річний чоловік погрожував підірвати свій будинок протипіхотною міною, коли співробітники поліції приїхали на виклик до нього додому в одному з сіл Київської області.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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