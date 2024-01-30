На Київщині чоловік погрожував підірвати міною будинок разом із правоохоронцями
Київ • УНН
58-річний чоловік погрожував підірвати свій будинок протипіхотною міною, коли співробітники поліції приїхали на виклик до нього додому в одному з сіл Київської області. Тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне зберігання боєприпасів і вибухових речовин, а також погрози на адресу правоохоронців.
58-річний мешканець одного з сіл Фастівського району, під час відпрацювання виклику працівниками патрульної поліції, дістав протипіхотну міну та погрожував підривом. Відтепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Про це повідомляє Поліція Київської області, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 25 січня працівники патрульної поліції прибули за викликом до одного з сіл Фастівського району.
Під час зʼясування обставин чоловік почав погрожувати поліцейським боєприпасом, маючи намір підірвати домоволодіння. Правоохоронці одразу евакуювали усіх мешканців оселі та спільно зі спецпризначенцями провели невідкладний обшук.
Встановлено, що правопорушник зберігав у будинку протипіхотні та мінометні міни, гранати, запали, підривачі, електродетонатор, набої, саморобні вибухові пристрої. Усі предмети вилучено та направлено для проведення експертизи,
Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
За фактами незаконного зберігання боєприпасів, вибухових речовин та погрози працівнику правоохоронного органу, за процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 ККУ).
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