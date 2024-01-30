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На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 11:34  •  12194 просмотра

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58-летний мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной, когда сотрудники полиции приехали на вызов к нему домой в одном из сел Киевской области. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также угрозы в адрес правоохранителей.

58-летний житель одного из сел Фастовского района, во время отработки вызова работниками патрульной полиции, достал противопехотную мину и угрожал подрывом. Отныне ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает Полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 25 января работники патрульной полиции прибыли по вызову в одно из сел Фастовского района.

Во время выяснения обстоятельств мужчина начал угрожать полицейским боеприпасом, намереваясь взорвать домовладение. Правоохранители сразу эвакуировали всех жителей дома и совместно со спецназовцами провели неотложный обыск.

Установлено, что правонарушитель хранил в доме противопехотные и минометные мины, гранаты, запалы, взрыватели, электродетонатор, патроны, самодельные взрывные устройства. Все предметы изъяты и направлены для проведения экспертизы,

- говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По фактам незаконного хранения боеприпасов, взрывчатых веществ и угрозы работнику правоохранительного органа, под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры, фигуранту сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 УКУ).

Напомним

25 января В Кривом Роге на Днепропетровщине неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по жилой многоэтажке.

На Ровенщине пьяный водитель избил полицейского30 январь 2024, 11:18 • 17175 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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In Kyiv region, a man threatened to blow up a house with law enforcement officers with a mine
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