На Киевщине мужчина угрожал взорвать миной дом вместе с правоохранителями

58-летний житель одного из сел Фастовского района, во время отработки вызова работниками патрульной полиции, достал противопехотную мину и угрожал подрывом. Отныне ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщает Полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 25 января работники патрульной полиции прибыли по вызову в одно из сел Фастовского района.

Во время выяснения обстоятельств мужчина начал угрожать полицейским боеприпасом, намереваясь взорвать домовладение. Правоохранители сразу эвакуировали всех жителей дома и совместно со спецназовцами провели неотложный обыск.

Установлено, что правонарушитель хранил в доме противопехотные и минометные мины, гранаты, запалы, взрыватели, электродетонатор, патроны, самодельные взрывные устройства. Все предметы изъяты и направлены для проведения экспертизы, - говорится в сообщении.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания.

По фактам незаконного хранения боеприпасов, взрывчатых веществ и угрозы работнику правоохранительного органа, под процессуальным руководством Фастовской окружной прокуратуры, фигуранту сообщено о подозрении (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 345 УКУ).

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