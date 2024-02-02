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Близько 20 осіб затримано під час розслідування секс-торгівлі у штаті Джорджія

Близько 20 осіб затримано під час розслідування секс-торгівлі у штаті Джорджія

Київ • УНН

 • 25595 перегляди

Поліція заарештувала 19 осіб у будинку, в штаті Джорджія, яких підозрюють у справі секс-торгівлі.

Після пострілів у будинку в районі Атланти, офіцери поліції, які прибули на виклик, знайшли там багато жінок і розслідують можливість того, що це місце використовувалося для секс-торгівлі.

Про це передає УНН із посиланням на The Associated Press.

Деталі

Поліція Південного Фултона, що знаходиться приблизно за 20 миль (32 км) на південний захід від Атланти, штат Джорджія, повідомила про взяття під варту 19 людей, пов'язаних з можливим розслідуванням торгівлі людьми.

Все почалося як відповідь на стрілянину в будинку, на яку зреагували поліцейські, - правоохоронці отримали дзвінок близько 8 години ранку, в четвер 1 лютого, про постріли в будинку на 5400 кварталі Orly Terrace, у Південному Фултоні.

Сусіди скаржилися, що будинок використовувався для проведення "секс-вечірок".

До нас надходили скарги про можливу торгівлю людьми. Тому ми не виключаємо такої можливості

- сказав начальник поліції Південного Фултона Кіт Медоуз.

Майже всі затримані не проживали в цьому будинку. Двоє з них мали діючі ордери на арешт, сказав керівник поліції міста.

Багато мешканців висловили свою подяку поліції. Очевидно, що це місце було для них проблемним протягом тривалого часу

- резюмував він.

Нагадаємо

Поліція США повідомляла, що на початку січня 2023 року, озброєний чоловік увірвався в будівлю Верховного суду штату США в Колорадо, відкривши вогонь і завдавши значної шкоди, перш ніж його заарештували. Цей суд нещодавно визнав Дональда Трампа непридатним балотуватися на пост президента штату.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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