Около 20 человек задержаны в ходе расследования секс-торговли в штате Джорджия

После выстрелов в доме в районе Атланты, офицеры полиции, прибывшие на вызов, нашли там много женщин и расследуют возможность того, что это место использовалось для секс-торговли.

Об этом передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Детали

Полиция Южного Фултона, находящегося примерно в 20 милях (32 км) к юго-западу от Атланты, штат Джорджия, сообщила о взятии под стражу 19 человек, связанных с возможным расследованием торговли людьми.

Все началось как ответ на стрельбу в доме, на которую среагировали полицейские, - правоохранители получили звонок около 8 часов утра, в четверг 1 февраля, о выстрелах в доме на 5400 квартале Orly Terrace, в Южном Фултоне.

Соседи жаловались, что дом использовался для проведения "секс-вечеринок".

К нам поступали жалобы о возможной торговле людьми. Поэтому мы не исключаем такой возможности - сказал начальник полиции Южного Фултона Кит Медоуз.

Почти все задержанные не проживали в этом доме. Двое из них имели действующие ордера на арест, сказал руководитель полиции города.

Многие жители выразили свою благодарность полиции. Очевидно, что это место было для них проблемным в течение длительного времени - резюмировал он.

Напомним,

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