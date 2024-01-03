У Верховному суді Колорадо сталася стрілянина, один чоловік затриманий
Київ • УНН
Стрілець атакував будівлю Верховного суду Колорадо, жертв немає; інцидент не пов'язаний зі справою Трампа.
Поліція повідомила, що озброєний чоловік увірвався в будівлю Верховного суду штату США в Колорадо, відкривши вогонь і завдавши значної шкоди, перш ніж його заарештували. Цей суд нещодавно визнав Дональда Трампа непридатним балотуватися на пост президента штату. Про це пише The Guardian, передає УНН.
Деталі
Події сталися в Денвері в ніч з понеділка на вівторок: чоловік, особа якого не повідомляється, потрапив у ДТП, під час якої він націлив гвинтівку на іншого водія. Потім він вистрілив у вікно будівлі Верховного суду, погрожуючи неозброєному охоронцю.
За даними поліції, підозрюваний піднявся на 6-й поверх будівлі, де кілька разів відкрив вогонь. Приблизно через дві години він здався правоохоронцям.
Будівля має значні та масштабні пошкодження. Розслідування ще триває
Наразі вважається, що стрілянина не пов’язана з попередніми погрозами на адресу суддів Верховного суду Колорадо та справою Трампа.
Нагадаємо
19 грудня Верховний суд Колорадо визнав Дональда Трампа таким, що не має права бути президентом, через його поведінку під час штурму Капітолія у Вашингтоні 6 січня 2021 року.
ФБР розслідує справу Трампа у зв’язку з погрозами на адресу суддів у Колорадо26.12.23, 09:58 • 55156 переглядiв