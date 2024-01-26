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У Коннектикуті раптово обвалився кам'яний дах історичної церкви: відео камер спостереження

У Коннектикуті раптово обвалився кам'яний дах історичної церкви: відео камер спостереження

Київ • УНН

 • 33268 перегляди

Кам'яна вежа історичної церкви в Нью-Лондоні, штат Коннектикут, раптово обвалилася. Ніхто не постраждав, влада з'ясовує причину інциденту.

У Нью-Лондоні, штат Коннектикут, у четвер обвалилася церковна вежа. Аварійні бригади розслідують інцидент, а чиновники вже відрапортували, що ніхто серйозно не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на CBS News.

Деталі

У морському портовому місті Коннектикуту Нью-Лондон, США, у четвер вдень раптово обвалився дах і один із шпилів Першої конгрегаційної церкви на Юніон-стріт. Як можна пбачити на опублікованих відео та фото, значна частина колишньої високої кам'яної вежі церкви зникла.

Я розмовляв зі своєю дружиною, а потім раптом чую цей гуркіт... Я просто подивився ліворуч і побачив церкву в цілому, а потім я просто побачив, як вся ця будівля просто падає, руйнується 

 - сказав свідок Лестер Гарріс.

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Кілька агенцій прибули на місце події, щоб допомогти з розслідуванням, у тому числі Департамент енергетики та захисту навколишнього середовища (DEEP), який перевіряє, чи немає в повітрі будь-якого забруднення внаслідок обвалення.

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Також відреагували поліція штату Коннектикут, міська пошуково-рятувальна служба, бригади громадських робіт тощо.

Одна людина в цей момент перебувала в церкві, але вона змогла безпечно вибратися і не постраждала. Влада заявила, що не має жодної інформації, що під час обвалу всередині ще хтось був, рятувальники штату використовують собак, щоб перевірити завали.

Влада встановлює причини обвалення. У своїй заяві губернатор Коннектикуту Нед Ламонт сказав, що він "підтримує зв’язок із державною поліцією та представниками управління з надзвичайних ситуацій щодо обвалення церкви".

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Раніше від муніципалітету чи міста не було жодних вказівок, що з будівлею щось не так. Церква була побудована в 1810 році, а добудова була додана в 1975 році, згідно з документами власності.

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Наразі місто та парафія обіцяють відбудовувати церкву, повідомляє CBS News.

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