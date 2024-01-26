В Коннектикуте внезапно обвалилась каменная крыша исторической церкви: видео камер наблюдения

В Нью-Лондоне, штат Коннектикут, в четверг обвалилась церковная башня. Аварийные бригады расследуют инцидент, а чиновники уже отрапортовали, что никто серьезно не пострадал. Об этом сообщает УНН с ссылкой на CBS News.

Детали

В морском портовом городе Коннектикута Нью-Лондон, США, в четверг днем внезапно обвалилась крыша и один из шпилей Первой конгрегационной церкви на Юнион-стрит. Как можно видеть на опубликованных видео и фото, значительная часть бывшей высокой каменной башни церкви исчезла.

Я разговаривал со своей женой, а потом вдруг слышу этот грохот... Я просто посмотрел налево и увидел церковь в целом, а потом я просто увидел, как все это здание просто падает, разрушается - сказал свидетель Лестер Харрис.

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Несколько агентств прибыли на место происшествия, чтобы помочь с расследованием, в том числе Департамент энергетики и защиты окружающей среды (DEEP), который проверяет, нет ли в воздухе какого-либо загрязнения в результате обрушения.

Также отреагировали полиция штата Коннектикут, городская поисково-спасательная служба, бригады общественных работ и тому подобное.

Один человек в этот момент находился в церкви, но он смог безопасно выбраться и не пострадал. Власти заявили, что не имеют никакой информации, что во время обвала внутри еще кто-то был, спасатели штата используют собак, чтобы проверить завалы.

Власти устанавливают причины обрушения. В своем заявлении губернатор Коннектикута Нед Ламонт сказал, что он "поддерживает связь с государственной полицией и представителями управления по чрезвычайным ситуациям относительно обрушения церкви".

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Ранее от муниципалитета или города не было никаких указаний, что со зданием что-то не так. Церковь была построена в 1810 году, а достройка была добавлена в 1975 году, согласно документам собственности.

Сейчас город и приход обещают восстанавливать церковь, сообщает CBS News.

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