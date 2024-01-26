В Коннектикуте внезапно обвалилась каменная крыша исторической церкви: видео камер наблюдения
Каменная башня исторической церкви в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, внезапно обвалилась. Никто не пострадал, власти выясняют причину инцидента.
Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января
Обмен пленными между Украиной и россией 24 января, который должен был стать одним из крупнейших в истории войны, был сорван из-за сбития российского самолета Ил-76. Украина продолжает работать над дальнейшими обменами, несмотря на вызовы.
В Киеве станции на "синей ветке" подземки ни одного дня не были закрыты в качестве укрытия - метро
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский опровергает слухи о том, что станции синей линии, где идет ремонт, недоступны как укрытие. Он советует жителям города доверять только официальным источникам информации.
Пентагон призывает Конгресс одобрить пакет помощи для Украины как публично, так и частным образом
Пентагон призвал Конгресс одобрить финансирование Украины. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила важность поддержки Украины со стороны США, опасаясь, что россия ищет финансовой помощи от таких стран, как Иран и Северная Корея.
Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, предложил, чтобы все государственные служащие, включая народных депутатов, проходили военную подготовку. Он считает, что это могло бы повысить качество работы учебных центров и помочь уменьшить страх перед мобилизацией.
В ЕС могут попытаться заставить Венгрию молчать в случае ее блокирования 50 млрд евро для Украины - Politico
Лидеры ЕС могут исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в ЕС, если Венгрия заблокирует финансирование Украины в 50 миллиардов евро.
Китайские камеры в Украине: в КГГА успокаивают, что Киев использует закрытую сеть для системы видеонаблюдения
На фоне заявлений в медиа об опасности использования китайских камер Hikvision, руководитель цифровой трансформации Киева заверил, что в столице система видеонаблюдения использует собственную закрытую сеть.
Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
Эксперт считает, что Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей.
В США беспокоятся из-за возможной "смертоносной акции" со стороны КНДР
США опасаются, что северокорейский лидер Ким Чен Ын может осуществить "смертоносную акцию" против Южной Кореи в ближайшие месяцы из-за агрессивной позиции Кима, которая включает запуски ракет и отказ от мирного воссоединения.
Система "Шлях" возобновила работу после технического сбоя
Система "Шлях" и веб-сайт Укртрансбезопасности восстановили нормальную работу после технического сбоя 25 января, сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.