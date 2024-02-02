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Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 11:57  •  8526 просмотра

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В Лондоне мужчина распылил едкое вещество на женщину и двух ее малолетних дочерей, серьезно ранив их и четырех прохожих, которые пытались помочь, и полиция разыскивает личность нападавшего.

В Лондоне мужчина серьезно ранил женщину и двух ее дочерей кислотой, затем нападавший скрылся с места происшествия. Полиция Великобритании разворачивает силы на полную мощность, чтобы разыскать вора, передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В среду вечером, 31 января, на одной из улиц в районе Клэпхэм, в южном Лондоне, Великобритания, мужчина брызнул "едким веществом" на женщину и двух ее дочерей. в районе Клэпхэм. В результате нападения пострадали также четверо прохожих, которые поспешили на помощь женщине и детям. Пятеро полицейских также получили незначительные травмы от контакта с кислотой.

По данным полиции, злоумышленник толкнул ребенка на землю, а затем облил едкой жидкостью 31-летнюю женщину и двух ее дочерей, восьми и трех лет. Трехлетняя девочка и ее мать получили настолько серьезные травмы, "что у них останутся шрамы на всю жизнь", подчеркнул представитель полиции.

Предпосылки нападения сначала были непонятны. Однако следователи предполагают, что нападавший и женщина были знакомы.

Личность нападавшего объявила в четверг во второй половине дня. Согласно информации лондонской полиции, это Абдул Эзеди, 35-летний мужчина из Ньюкасла (северо-восток Англии).

Нападавшего, который до сих пор находится в розыске, можно узнать, согласно заявлению полиции, по "значительным повреждениям правой части лица". Полиция развернула масштабную операцию по поиску подозреваемого.

Напомним,

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который нанес многочисленные ножевые ранения 11-летней девочке, что привело к ее смерти.

Полиция Южного Фултона штат Джорджия, США, сообщила о взятии под стражу 19 человек, связанных с возможным расследованием торговли людьми.

Также УНН сообщал, что 58-летний мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной, когда сотрудники полиции приехали на вызов к нему домой в одном из сел Киевской области.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Поліція Лондона розшукує чоловіка, який напав на жінку та її двох доньок, обливши їх кислотою
London police are searching for a man who attacked a woman and her two daughters by pouring acid on them
Новости по теме

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который напал на женщину и ее двух дочерей, облив их кислотой

В Лондоне мужчина распылил едкое вещество на женщину и двух ее малолетних дочерей, серьезно ранив их и четырех прохожих, которые пытались помочь, и полиция разыскивает личность нападавшего.

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