Politico розкрила зміст переданого Путіним Трампу документа
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Під час зустрічі в Гельсінкі президент РФ Володимир Путін передав американському колезі Дональду Трампу документ, що містить ряд пропозицій зі взаємного роззброєння. Зміст російськомовної версії цього документа розкрила газета Politico, інформує УНН.
Текст документа був переданий президенту США під час двогодинних переговорів лідерів держав, що відбувалися віч-на-віч, стверджує видання. Документ має назву “Діалог із проблеми контролю над озброєннями”. Як стверджує видання, джерелом витоку документа є російські офіційні особи, причетні до організації зустрічі.
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Згідно з текстом документа, Москва висловила готовність до нормалізації відносин двох країн у сфері контролю над озброєннями. Зокрема, в списку пропозицій міститься ідея про продовження на п’ять років договору про Стратегічні наступальні озброєння (СНО-III), що обмежує розмір ядерних арсеналів. Цей договір, підписаний Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою в 2010 році, розрахований на 10 років із можливим продовженням ще на 5 років за взаємною домовленістю. Він обмежує кількість розгорнутих ядерних зарядів і носіїв ядерної зброї.
Також у переданому Путіним Трампу списку пропозицій міститься ідея про укладення нового договору, що обмежує розміщення зброї у космосі.
У документі прописується можливе створення механізму консультацій, які передбачають проведення переговорів у форматі “2+2” між главами оборонних і зовнішньополітичних відомств Росії та США. Крім того, Кремль виступив з ініціативою про початок експертних консультацій для виявлення “дестабілізуючих видів зброї і врахування їх у механізмі контролю над озброєннями”.
У Білому домі відмовилися підтвердити або спростувати достовірність документа, який опинився в розпорядженні Politico. У той же час представник Ради національної безпеки Гарретт Маркіз заявив, що президенти не здійснювали обмін ніякими пропозиціями, оформленими в письмовому вигляді.
Ця заява суперечить словам самого Володимира Путіна, який заявив на прес-конференції за підсумками переговорів про переданий в Вашингтон документ із “низкою конкретних пропозицій”.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і голова Держдепартаменту Майкл Помпео в ході телефонної розмови обговорили двосторонні відносини.