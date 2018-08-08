Politico розкрила зміст переданого Путіним Трампу документа

Текст документа був переданий президенту США під час двогодинних переговорів лідерів держав, що відбувалися віч-на-віч, стверджує видання. Документ має назву “Діалог із проблеми контролю над озброєннями”. Як стверджує видання, джерелом витоку документа є російські офіційні особи, причетні до організації зустрічі.

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Згідно з текстом документа, Москва висловила готовність до нормалізації відносин двох країн у сфері контролю над озброєннями. Зокрема, в списку пропозицій міститься ідея про продовження на п’ять років договору про Стратегічні наступальні озброєння (СНО-III), що обмежує розмір ядерних арсеналів. Цей договір, підписаний Дмитром Медведєвим і Бараком Обамою в 2010 році, розрахований на 10 років із можливим продовженням ще на 5 років за взаємною домовленістю. Він обмежує кількість розгорнутих ядерних зарядів і носіїв ядерної зброї.

Також у переданому Путіним Трампу списку пропозицій міститься ідея про укладення нового договору, що обмежує розміщення зброї у космосі.

У документі прописується можливе створення механізму консультацій, які передбачають проведення переговорів у форматі “2+2” між главами оборонних і зовнішньополітичних відомств Росії та США. Крім того, Кремль виступив з ініціативою про початок експертних консультацій для виявлення “дестабілізуючих видів зброї і врахування їх у механізмі контролю над озброєннями”.

У Білому домі відмовилися підтвердити або спростувати достовірність документа, який опинився в розпорядженні Politico. У той же час представник Ради національної безпеки Гарретт Маркіз заявив, що президенти не здійснювали обмін ніякими пропозиціями, оформленими в письмовому вигляді.

Ця заява суперечить словам самого Володимира Путіна, який заявив на прес-конференції за підсумками переговорів про переданий в Вашингтон документ із “низкою конкретних пропозицій”.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко і голова Держдепартаменту Майкл Помпео в ході телефонної розмови обговорили двосторонні відносини.