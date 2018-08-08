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Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа

Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа

Киев  •  УНН

 • 10889 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Во время встречи в Хельсинки президент РФ Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу документ, содержащий ряд предложений по взаимному разоружению. Содержание русскоязычной версии этого документа раскрыла газета Politico, информирует УНН.

Текст документа был передан президенту США во время двухчасовых переговоров лидеров государств, которые происходили с глазу на глаз, утверждает издание. Документ называется “Диалог по проблеме контроля над вооружениями”. Как утверждает издание, источником утечки документа являются российские официальные лица, причастные к организации встречи.

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Согласно тексту документа, Москва выразила готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. В частности, в списке предложений содержится идея о продлении на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), ограничивающий размер ядерных арсеналов. Этот договор, подписанный Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на 5 лет по взаимной договоренности. Он ограничивает количество развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

Также в переданном списке предложений содержится идея о заключении нового договора, ограничивающего размещение оружия в космосе.

В документе прописывается возможно создание механизма консультаций, предусматривающие проведение переговоров в формате “2+2” между главами оборонных и внешнеполитических ведомств России и США. Кроме того, Кремль выступил с инициативой о начале экспертных консультаций для выявления “дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями”.

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа, который оказался в распоряжении Politico. В то же время представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что президенты не осуществляли обмен никакими предложениями, оформленными в письменном виде.

Это заявление противоречит словам самого Владимира Путина, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров о передан в Вашингтон документ с “рядом конкретных предложений”.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и глава Госдепартамента Майкл Помпео в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения.

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