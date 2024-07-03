Погодні контрасти: на частині України сьогодні дощі та град, а на частині - спекотно та сухо
Київ • УНН
На більшій частині території України буде суха та спекотна погода з температурою 30-37°C, а в західних областях пройдуть дощі, грози, град та шквали 15-20 м/с.
На частині території України сьогодні буде суха та спекотна погода з температурою 30-37°C, а на частині - пройдуть дощі, грози, можливі град та шквали, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
У західних, Житомирській та Вінницькій областях дощі, грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій, вночі також у Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях значні дощі (у Чернівецькій області протягом доби сильні дощі); температура вночі 11-16°, вдень 17-22°.
На Київщині та Чернігівщині місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, вдень 24-29°.
На решті території збережеться суха та жарка погода; температура вночі 19-24°, вдень 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.
Вітер південно-східний, на заході та півночі країни перевожно північно-західний, 5-10 м/с.
На Київщині
Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 24-29°, у Києві вночі близько 20°, вдень 27-29°.
Україна сьогодні одна з найспекотніших у Європі, і спека на цьому тижні ще триватиме - синоптик01.07.24, 12:38 • 15525 переглядiв