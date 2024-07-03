Погодные контрасты: на части Украины сегодня дожди и град, а на части - жарко и сухо

На части территории Украины сегодня будет сухая и жаркая погода с температурой 30-37°C, а на части - пройдут дожди, грозы, возможны град и шквалы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.



Детали

В западных, Житомирской и Винницкой областях дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях значительные дожди (в Черновицкой области в течение суток сильные дожди); температура ночью 11-16°, днем 17-22°.

На Киевщине и Черниговщине местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, днем 24-29°.

На остальной территории сохранится сухая и жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°.

Ветер юго-восточный, на западе и севере страны перевожно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области

Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 24-29°, в Киеве ночью около 20°, днем 27-29°.

Украина сегодня одна из самых жарких в Европе, и жара на этой неделе еще продлится - синоптик