Погодные контрасты: на части Украины сегодня дожди и град, а на части - жарко и сухо
Киев • УНН
На большей части территории Украины будет сухая и жаркая погода с температурой 30-37°C, а в западных областях пройдут дожди, грозы, град и шквалы 15-20 м/с.
На части территории Украины сегодня будет сухая и жаркая погода с температурой 30-37°C, а на части - пройдут дожди, грозы, возможны град и шквалы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
В западных, Житомирской и Винницкой областях дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой, ночью также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях значительные дожди (в Черновицкой области в течение суток сильные дожди); температура ночью 11-16°, днем 17-22°.
На Киевщине и Черниговщине местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, днем 24-29°.
На остальной территории сохранится сухая и жаркая погода; температура ночью 19-24°, днем 30-34°, местами сильная жара 35-37°.
Ветер юго-восточный, на западе и севере страны перевожно северо-западный, 5-10 м/с.
В Киевской области
Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 24-29°, в Киеве ночью около 20°, днем 27-29°.
Украина сегодня одна из самых жарких в Европе, и жара на этой неделе еще продлится - синоптик1 июля 2024, 09:38 • 14744 просмотра