Подіяло: Шмигаль побачив позитивні тенденції після "карантину вихідного дня"

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. "Карантин вихідного дня" і штрафи за неносіння масок сприяли суттєвому зменшенню кількості захворюваних на COVID-19 за тиждень. Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

“Кількість хворих на COVID-19 цього тижня порівняно з минулими зменшилась. При незмінній тижневій кількості тестів ми маємо майже на 8 тис. менше нових хворих за тиждень. Крім того, фіксуються дні, коли одужало людей більше ніж захворіло. Ситуація складна, але ми бачимо деякі позитивні тенденції. Основні причини певного спаду у нових випадках – карантин вихідного дня, який дійсно дав результат, і друге – штрафи за носіння масок”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр заявив, що введення жорстких карантинних обмежень для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні розпочнуться 8 січня 2021 року і триватимуть по 24 січня 2021 року.

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