Подіяло: Шмигаль побачив позитивні тенденції після "карантину вихідного дня"

“Кількість хворих на COVID-19 цього тижня порівняно з минулими зменшилась. При незмінній тижневій кількості тестів ми маємо майже на 8 тис. менше нових хворих за тиждень. Крім того, фіксуються дні, коли одужало людей більше ніж захворіло. Ситуація складна, але ми бачимо деякі позитивні тенденції. Основні причини певного спаду у нових випадках – карантин вихідного дня, який дійсно дав результат, і друге – штрафи за носіння масок”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше прем’єр заявив, що введення жорстких карантинних обмежень для боротьби з поширенням COVID-19 в Україні розпочнуться 8 січня 2021 року і триватимуть по 24 січня 2021 року.