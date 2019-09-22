Пілот Феттель здобув першу перемогу в сезоні "Формули-1"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Німецький пілот Себастьян Феттель, який захищає кольори стайні "Феррарі", вперше в поточному сезоні виграв гонку "Формули-1", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Себастьян стартував третім на Гран-Прі Сінгапуру і виявився на фініші першим, випередивши партнера по стайні Шарля Леклера на 2,641 с і Макса Ферстаппена з "Ред Буллу" на 3,821 с.
До п'ятірки також потрапили пілоти "Мерседеса" Хемілтон та Боттас.
Примітно, що гонщики "Феррарі" вперше в сезоні оформили переможний дубль.
Для Феттеля перемога стала 53 у кар'єрі і 5 на Гран-прі Сінгапуру.
Зазначимо, лідером чемпіонату за шість гонок до кінця сезону залишається Хемілтон, у нього 296 очок. Другий Боттас (231), далі йдуть Леклер і Ферстаппен (по 200) і Феттель (194).
Додамо, наступний етап пройде з 27 по 29 вересня в Сочі.