Під завалами мосту в Генуї можуть лишатися кілька десятків людей - прокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Під завалами мосту в італійській Генуї можуть лишатися від 10 до 20 людей. Про це заявив головний прокурор Генуї Франческо Коцці, передає УНН з посиланням на ANSA.
"Там може бути ще 10-20 зниклих людей", - заявив головний прокурор, підбиваючи підсумки розслідування обвалу мосту.
В районі катастрофи вже другий день поспіль триває рятувальна операція.
Як повідомляв УНН, 14 серпня на автостраді в Генуї на півночі Італії обвалилася частина автомобільного моста довжиною близько сотні метрів.
У поліції підтвердили загибель 38 людей.