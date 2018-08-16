Под завалами моста в Генуе могут оставаться несколько десятков человек - прокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Под завалами моста в итальянской Генуе могут оставаться от 10 до 20 человек. Об этом заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцца, передает УНН со ссылкой на ANSA.
"Там может быть еще 10-20 пропавших людей", - заявил главный прокурор, подводя итоги расследования обрушения моста.
В районе катастрофы уже второй день подряд продолжается спасательная операция.
Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.
В полиции подтвердили гибель 38 человек.