Под завалами моста в Генуе могут оставаться несколько десятков человек - прокурор

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 13062 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 36653 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 20992 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 65181 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 142962 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 248497 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 190119 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 254927 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 282211 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 222849 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6.2м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 47473 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 52963 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 45806 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 41938 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 21388 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 11421 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 318503 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 288001 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 372801 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 526345 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 11825 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 49527 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 254927 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 93904 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 89258 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Под завалами моста в Генуе могут оставаться несколько десятков человек - прокурор

Киев • УНН

 • 7356 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Под завалами моста в итальянской Генуе могут оставаться от 10 до 20 человек. Об этом заявил главный прокурор Генуи Франческо Коцца, передает УНН со ссылкой на ANSA.

Под завалами моста в Генуе могут оставаться несколько десятков человек - прокурор

"Там может быть еще 10-20 пропавших людей", - заявил главный прокурор, подводя итоги расследования обрушения моста.

В районе катастрофы уже второй день подряд продолжается спасательная операция.

Как сообщал УНН, 14 августа на автостраде в Генуе на севере Италии обвалилась часть автомобильного моста длиной около сотни метров.

В полиции подтвердили гибель 38 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.90
Bitcoin
$76,982.40
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.08
Золото
$3,048.15
Ethereum
$1,491.43