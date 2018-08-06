Під Києвом зіткнулись маршрутка та вантажівка, постраждала жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Біля житлового масиву Чайка, що під Києвом, сталося ДТП за участю маршрутки та вантажівки, внаслідок чого постраждала людина. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації поліції міста Києва.
“За попередньою інформацією біля Чайки сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та вантажівки,внаслідок чого, попередньо, травмована жінка — вона знаходиться у лікарні”, — розповіли у пре-службі.
В поліції додали, що наразі на місці події працюють слідчі, які встановлюють усі деталі ДТП.
Як повідомляв УНН, в Одеській області на трасі Одеса-Рені автомобіль “Хонда” скоїв зіткнення з маршрутним таксі, внаслідок аварії одна людина загинула, ще декілька травмовані.
Нагадаємо, внаслідок потрійного автозіткнення на Львівщині постраждали восьмеро осіб, серед них — півторамісячне немовля.