Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик, пострадала женщина

"По предварительной информации у Чайки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузовика, в результате чего, предварительно, травмирована женщина - она ​​находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все детали ДТП.

Как сообщал УНН, в Одесской области на трассе Одесса-Рени автомобиль "Хонда" столкнулся с маршрутным такси, в результате аварии один человек погиб, еще несколько травмированы.

Напомним, в результате тройного автозиткнення на Львовщине пострадали восемь человек, среди них - полуторамесячное младенец.