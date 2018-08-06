Под Киевом столкнулись маршрутка и грузовик, пострадала женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Возле жилого массива Чайка, который раположен возле Киева, произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика, в результате чего пострадал человек. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции города Киева.
"По предварительной информации у Чайки произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузовика, в результате чего, предварительно, травмирована женщина - она находится в больнице", - рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все детали ДТП.
Как сообщал УНН, в Одесской области на трассе Одесса-Рени автомобиль "Хонда" столкнулся с маршрутным такси, в результате аварии один человек погиб, еще несколько травмированы.
Напомним, в результате тройного автозиткнення на Львовщине пострадали восемь человек, среди них - полуторамесячное младенец.