Перший робочий день нового року: Київ вільний від автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Станом на 8:50 на дорогах Києва не спостерігається значного ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, рух лише дещо ускладнений бульваром Шевченка, вулицею Володимирською, вулицею Юрія Іллєнка, вулицею Госпітальною, вулицею Лейпцизькою, вулицею Січових Стрільців.
На лівому березі ускладнення руху не спостерігається.
Південним та Північними мостами, Дарницьким мостом, мостом Метро та мостом Патона можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні у четвер, 2 січня, очікується погода переважно без опадів, температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від 13 градусів морозу до 3 градусів тепла.