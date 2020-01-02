Первый рабочий день нового года: Киев свободен от автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. По состоянию на 8:50 на дорогах Киева не наблюдается значительного осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, движение только несколько затруднено бульваром Шевченко, улице Владимирской, улице Юрия Ильенко, по улице Госпитальной, по улице Лейпцигской, по улице Сечевых Стрельцов.
На левом берегу осложнения движения не наблюдается.
Южным и Северным мостом, на Дарницком мосту, мостом Метро и мостом Патона можно проехать свободно.
Напомним, в Украине в четверг, 2 января, ожидается погода преимущественно без осадков, температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13 градусов мороза до 3 градусов тепла.