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Перші вибори в ОТГ: на Дніпропетровщині зареєстровано 9 повідомлень про порушення

Перші вибори в ОТГ: на Дніпропетровщині зареєстровано 9 повідомлень про порушення

Київ • УНН

 • 13136 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. У Дніпропетровській області, станом на 16:00, в поліції зареєстровано 9 повідомлень про порушення виборчого законодавства. У заявах громадяни повідомляли про можливий підвіз виборців та виявлення агітаційних матеріалів, передає УНН із посиланням на ГУ НП у Дніпропетровській області.

У поліції зазначили, що повідомлення про порушення під час виборчого процесу зареєстровані у Криничанському, Магдалинівському та Дніпровському районах. За всіма фактами поліція проводить перевірку, опитує свідків події.

"Загалом, з початку передвиборчої кампанії до поліції надійшло 14 повідомлень про можливі порушення виборчого законодавства. З них за одним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що перші місцеві вибори відбуваються у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

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