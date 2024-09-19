Переважно сухо та місцями сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

В Україні 19 вересня переважно без опадів, лише на південному заході та в Криму можливі короткочасні дощі. Температура вдень 21-26°C, місцями сильний вітер. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.



Деталі

За прогнозом синоптиків, сьогодні без опадів, лише у південно-західній частині та в Криму місцями короткочасний дощ.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, місцями східних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 9-14°, у південній частині 12-17°; вдень 21-26°, в Карпатах 15-20°.

На Київщині

Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.