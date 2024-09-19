Преимущественно сухо и местами сильный ветер: прогноз погоды на сегодня

В Украине 19 сентября преимущественно без осадков, лишь на юго-западе и в Крыму возможны кратковременные дожди. Температура днем 21-26°C, местами сильный ветер. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня без осадков, лишь в юго-западной части и в Крыму местами кратковременный дождь.

Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части, местами восточных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 9-14°, в южной части 12-17°; днем 21-26°, в Карпатах 15-20°.

На Киевщине

Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°.