Переселенці зможуть отримати компенсацію за знищене майно, яке перебуває на окупованій території: законопроєкт пройшов перше читання
Київ • УНН
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який дозволить переселенцям отримати компенсацію за знищене майно, яке перебуває на окупованій території
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який дозволить переселенцям отримали отримати компенсацію за зруйноване житло, яке перебуває на тимчасово окупованій території. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11161.
Парламент проголосував у першому читанні №11161 щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. За основу - 255 депутатів,
Деталі
Відповідно до законопроєкту, громадяни можуть отримати компенсації за знищене, або зруйноване майно, яке знаходиться на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих.
Власник такого майна може подати заяву про надання компенсації без надання матеріалів фото- і відеофіксації майна до/після знищення/пошкодження.
При цьому фізичний огляд об’єктів нерухомого майна не проводиться. Власник такого майна має право на відмову від права власності на таке майно на користь держави.
Нагадаємо
Станом на травень понад 100 тис. заяв на компенсацію зруйнованого житла оброблено, і більше, ніж 54 тис. заявок задовільнено.