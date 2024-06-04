Переселенцы смогут получить компенсацию за уничтоженное имущество, которое находится на оккупированной территории: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который позволит переселенцам получить компенсацию за разрушенное жилье, которое находится на временно оккупированной территории. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11161.

Парламент проголосовал в первом чтении №11161 относительно порядка компенсации за уничтоженное имущество на временно оккупированных территориях. За основу-255 депутатов, - сообщил Железняк.

Детали

Согласно законопроекту, граждане могут получить компенсации за уничтожение, или разрушенное имущество, которое находится на территориях ведения активных боевых действий или временно оккупированных.

Владелец такого имущества может подать заявление о предоставлении компенсации без предоставления материалов фото - и видеофиксации имущества до/после уничтожения/повреждения.

При этом физический осмотр объектов недвижимого имущества не проводится. Собственник такого имущества имеет право на отказ от права собственности на такое имущество в пользу государства.

Напомним

По состоянию на май более 100 тыс. заявлений на компенсацию разрушенного жилья обработано, и больше, чем 54 тыс. заявок удовлетворено.